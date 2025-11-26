Tenta estorsione ai danni di un imprenditore | Vengo a nome degli amici

Napolitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Ottaviano, oggi, hanno eseguito una ordinanza cautelare nei confronti di una persona accusata di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso. In particolare, l’indagato avrebbe richiesto ad un imprenditore operante nel settore del trasporto sanitario il pagamento di una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

tenta estorsione danni imprenditoreTenta estorsione ai danni di un imprenditore: "Vengo a nome degli amici" - I carabinieri di Ottaviano, oggi, hanno eseguito una ordinanza cautelare nei confronti di una persona accusata di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso. napolitoday.it scrive

tenta estorsione danni imprenditoreEstorsione a imprenditore nel segno della Scu: nuova misura cautelare per padre e figlio - Dopo l'annullamento della precedente ordinanza da parte del riesame, il gip emette un nuovo provvedimento restrittivo a carico di Umberto e Pasquale Attanasi, già reclusi per associazione mafiosa. Da lecceprima.it

Corridonia, tentata estorsione all'imprenditore e assessore Matteo Porfiri: agricoltore condannato a 2 anni e 8 mesi - MORROVALLE Un pakistano di 37 anni è stato condannato dal giudice Francesca Preziosi per tentata estorsione ai danni dell’imprenditore agricolo Matteo Porfiri, noto anche per il suo impegno nella ... Da corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Tenta Estorsione Danni Imprenditore