Tenta estorsione ai danni di un imprenditore | Vengo a nome degli amici

I carabinieri di Ottaviano, oggi, hanno eseguito una ordinanza cautelare nei confronti di una persona accusata di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso. In particolare, l’indagato avrebbe richiesto ad un imprenditore operante nel settore del trasporto sanitario il pagamento di una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

