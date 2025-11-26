Tensioni in Forza Italia Tancini duro | Esposito non è il nostro coordinatore

E’ un duro attacco al segretario e vicesegretario provinciale di Forza Italia, rispettivamente Fabrizio Toselli e Giacomo Esposito, quello che lancia Luciano Tancini (nella foto), responsabile provinciale dell’organizzazione di Forza Italia e portavoce dell’assemblea degli iscritti di Fi a Comacchio. Lo fa dopo l’"approvazione nell’assemblea degli iscritti del partito di Antonio Tajani svoltasi lo scorso sabato al Lido degli Estensi". Per Tancini il vicesegretario provinciale Esposito nominato "coordinatore della prossima campagna elettorale a Comacchio, non potrebbe farlo poiché – continua – fino a pochi mesi fa non apparteneva a Forza Italia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tensioni in Forza Italia, Tancini duro: "Esposito non è il nostro coordinatore"

