Tensioni in Forza Italia Tancini duro | Esposito non è il nostro coordinatore

Ilrestodelcarlino.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ un duro attacco al segretario e vicesegretario provinciale di Forza Italia, rispettivamente Fabrizio Toselli e Giacomo Esposito, quello che lancia Luciano Tancini (nella foto), responsabile provinciale dell’organizzazione di Forza Italia e portavoce dell’assemblea degli iscritti di Fi a Comacchio. Lo fa dopo l’"approvazione nell’assemblea degli iscritti del partito di Antonio Tajani svoltasi lo scorso sabato al Lido degli Estensi". Per Tancini il vicesegretario provinciale Esposito nominato "coordinatore della prossima campagna elettorale a Comacchio, non potrebbe farlo poiché – continua – fino a pochi mesi fa non apparteneva a Forza Italia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

