Dopo il clamoroso secondo posto ottenuto dall’Italia ai Mondiali Maschili a squadre, riservati agli Under 15, per la Federazione Italiana Tennistavolo ( FITET) è tempo di bilanci. Gli azzurri hanno superato prima il Giappone e poi la Cina, in un’incredibile semifinale, prima di cedere soltanto 3-2 nella finalissima a Taipei. Danilo Faso, Francesco Trevisan, Giulio Campagna e Pietro Campagna: i giovani guidati dal direttore tecnico Eric Angles hanno strabiliato davvero tutti. “Un cammino memorabile, carico di emozioni – ha commentato al sito federale il numero uno della FITET Renato Di Napoli – abbiamo sfatato i tabù Giappone e Cina, battuti rispettivamente nei quarti e in semifinale, e sfiorato l’oro”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennistavolo, Di Napoli: “Argento che profuma d’oro. I ragazzi hanno acceso i riflettori sul nostro sport”