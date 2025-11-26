Tennis Gilles Simon | Medvedev ha un mostro interiore che non si riesce a gestire
Il 2025 non ha sicuramente rappresentato un anno positivo per Daniil Medvedev. Il russo non è mai riuscito ad essere realmente competitivo in questa stagione, fallendo quasi sempre gli appuntamenti negli Slam e poi anche nei Masters 1000. L’unica gioia è arrivata con il successo nell’ATP 250 di Astana. Una stagione che lo ha portato a terminare solo al tredicesimo posto del ranking mondiale e praticamente quasi mai in corsa per un posto alle ATP Finals di Torino. Sulla situazione del russo è intervenuto Gilles Simon, che ad Eurosport Francia ha spiegato chi è Daniil Medvedev dentro e fuori dal campo: “ Daniil è estremamente simpatico fuori dal campo, ma quando è in campo, quando gioca le partite, ha un piccolo mostro interiore con cui confrontarsi che non è facile da gestire. 🔗 Leggi su Oasport.it
