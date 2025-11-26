‘Tenaglia’ il campione che anticipò il futuro

C’era una volta un portiere che letterariamente amava Anna Karenina e poi nella vita reale sposava la valletta (allora si diceva così) di Mike Bongiorno a “Lascia o raddoppia?”, il cuore tv in bianconero di una Italia che sognava una vita a colori. E c’era una volta un portiere figlio d’arte, idolo del suo conterraneo Dino Zoff, parente alla lontana di un certo Gigi Buffon: a dimostrazione ultima e definitiva di come certe esistenze possano essere narrate solo dalla penna di Jack London, il papà di “Zanna Bianca“, un autore che sul comodino di quel portiere proprio non poteva mancare. Eh, sì. Con Lorenzo Buffon, detto ‘Tenaglia’, spentosi a 95 anni, se ne va un pezzo di storia patria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

