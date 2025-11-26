Temporali in attenuazione ma allerta meteo prorogata Permane rischio idrogeologico

Casertanews.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Migliora gradualmente la situazione meteo in Campania, con i temporali in via di attenuazione previsti per la seconda parte della giornata odierna. A partire dalla mezzanotte, le precipitazioni diventeranno locali e isolate, con fenomeni meno diffusi su gran parte del territorio regionale.Anche. 🔗 Leggi su Casertanews.it

