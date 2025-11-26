Telemarketing bloccate 7,4 milioni di chiamate al giorno con il filtro dell’Agcom

Secondo il primo risultato del filtro anti-spoofing esteso dall’ Agcom ai numeri mobili lo scorso 19 novembre, sono 7,46 milioni le chiamate bloccate ogni giorno. L’intercettazione delle telefonate illecite, ovvero quelle che, partite dall’estero, si “camuffano” con numeri italiani, ha raggiunto picchi del 90%, riducendo drasticamente un fenomeno che affligge milioni di cittadini. I dati, forniti dai quattro principali operatori (Tim, Vodafone-Fastweb, WindTre e Iliad) per il periodo 19-21 novembre, fotografano un’emergenza di vasta portata. La media giornaliera dei blocchi è infatti circa sei volte superiore a quella registrata nella prima fase del provvedimento, avviata il 19 agosto contro lo spoofing da rete fissa, che si attestava su 1,3 milioni di chiamate al giorno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Telemarketing, bloccate 7,4 milioni di chiamate al giorno con il filtro dell’Agcom

