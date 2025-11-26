Telecamere e sicurezza | Targa System già attivo

Ilrestodelcarlino.it | 26 nov 2025

La questione della sicurezza continua a infiammare il dibattito tra le forze politiche cesenati. Il tema del giorno è ora l’efficacia della rete di telesorveglianza, in particolare delle apparecchiature ’Targa System’ in grado di verificare, attraverso la lettura delle targhe delle auto in transito, sei i veicoli sono in regola (proprietà, assicurazione eccetera) ma anche se sono oggetto di furto o coinvolti in reati. Marco Giangrandi, consigliere comunale di Cesena Siamo Noi, ha accusato l’amministrazione comunale di non aver attivato il sistema del quale pure dispone da anni. Giangrandi porta a sostegno della sua affermazione una dichiarazione dell’assessore alla sicurezza Luca Ferrini nel consiglio comunale del 27 luglio 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

