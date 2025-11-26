Tegola su Sarkozy | nuova condanna a un anno con sei mesi di carcere
La Corte di Cassazione francese ha respinto oggi il ricorso di Nicolas Sarkozy nel caso “Bygmalion”, confermando in via definitiva la condanna a un anno di carcere — sei mesi dei quali da scontare senza condizionale — per il sistema di false fatturazioni che aveva permesso di gonfiare i costi della sua campagna presidenziale del 2012 e aggirare i limiti di spesa imposti dalla legge. Con questa decisione, l’ex presidente non dispone più di alcuno strumento di impugnazione interna: la sentenza è ora definitiva, e dovrà essere eseguita. L'udienza di oggi è stata la sua ultima possibilità di evitare una seconda condanna, dopo essere stato incarcerato il mese scorso in un caso separato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
Altra tegola su Sarkozy: nuova condanna a un anno con sei mesi di carcere - Con questa decisione, l’ex presidente non dispone più di alcuno strumento di impugnazione interna: la sentenza è ora definitiva, e dovrà essere eseguita ... Da msn.com
Caso "Bygmalion", la Cassazione respinge il ricorso di Sarkozy: la condanna è definitiva - Leggi su Sky TG24 l'articolo Caso 'Bygmalion', la Cassazione respinge il ricorso di Sarkozy: la condanna è definitiva ... Lo riporta tg24.sky.it
Sarkozy, condanna confermata: la Cassazione respinge il ricorso. Dovrà scontare un anno di carcere - La Corte di Cassazione ha respinto oggi il ricorso di Nicolas Sarkozy nel caso "Bygmalion", relativo alle false fatture durante le elezioni presidenziali del 2012, elezioni che ... Lo riporta msn.com