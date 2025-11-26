Teatro strade scuole | tutti gli investimenti dell' Amministrazione per un totale di quasi 11 milioni di euro
In vista del consiglio comunale di giovedì 27 novembre, dove verrà presentato il bilancio di previsione 2026, l’Amministrazione comunale di Conselice fa il punto sulla somma degli investimenti dell’anno in corso.Il bilancio degli investimenti 2025 sul territorio di Conselice segna un risultato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
La settimana prossima al Teatro Vittoria “PER QUESTO MI CHIAMO GIOVANNI”, in scena il 2 dicembre al Teatro Vittoria. Un padre, un figlio, una passeggiata per le strade di Palermo. E una storia che diventa racconto di coraggio, giustizia, memoria. Tratto dal - facebook.com Vai su Facebook
Al Teatro Goldoni torna la rassegna "Teatro per le Scuole": tutti gli spettacoli - Prende il via giovedì 27 e venerdì 28 novembre la rassegna di Teatro per le Scuole organizzata da Accademia Perduta/Romagna Teatri al Teatro Goldoni di Bagnacavallo. Si legge su ravennatoday.it
Fano, via libera a oltre 5 milioni per scuole, strade e cimiteri: tutti gli interventi - Approvata dalla Giunta comunale una variazione di bilancio da 5,3 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di scuole, strade, impianti sportivi e cimiteri. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Teatro dei Marsi, aziende donano 33 abbonamenti alle scuole - Sette imprenditori del territorio hanno acquistato e donato 33 abbonamenti per la stagione di prosa 2025/2026 del Teatro dei Marsi agli studenti delle scuole di Avezzano (L'Aquila). Lo riporta ansa.it