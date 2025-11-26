Arezzo, 26 novembre 2025 – Per il quinto appuntamento con il XXVI Concorso di Teatro Amatoriale domenica 30 novembre, alle ore 16, al Teatro Moderno di Tegoleto andrà in scena la Compagnia Teatrale Giardini dell’Arte di Firenze con “Uomini e Topi” di John Steinbeck per la regia di Marco Lombardi. John Steinbeck, premio Nobel per la letteratura e autore di romanzi quali “Furore” e “La valle dell’Eden”, prese spunto dalla poesia di Robert Burns per raccontare il suo “Uomini e topi”, dove tutto risuona di minaccia e fallimento. Fin dall’inizio si convive con il presentimento del dramma e con un senso di tragedia inevitabile in un’atmosfera gonfia di tensione, dove il sogno portato avanti dai protagonisti, è destinato a svanire, a restare un miraggio di libertà, un paradiso impossibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teatro Moderno di Tegoleto torna il XXVI Concorso di Teatro Amatoriale