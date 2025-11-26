Teatro di pace Ultimi Fuochi porta in scena Hullabaloo - un grido contro la guerra
Teatro contro la violenza per FUOCHI COMUNI, la stagione teatrale organizzata da Ultimi Fuochi Teatro al Centro di Aggregazione di Spongano con la direzione artistica di Alessandra Crocco e Alessandro Miele.Il reading teatrale HULLABALOO - UN GRIDO CONTRO LA GUERRA a cura di Alessandra Crocco, in. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
