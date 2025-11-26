Teatro Ciro Ceruti al Cilea | risate e verità in Non tutti i mali vengono per nuocere

Prosegue con grande successo la Stagione Teatrale 2025-2026 del Teatro Cilea di Napoli. Dopo il sold out per le serate di Peppe Barra, l’esordio promettente degli allievi della Cilea Academy e l’esplosiva performance della “sciacalla” Autora Leone, che ha scelto il Cilea per l’avvio del suo nuovo tour nazionale, il cartellone prosegue con un altro grande nome della comicità partenopea. Dal 27 al 30 Novembre, per il quarto appuntamento della stagione, salirà sul palco Ciro Ceruti con il suo nuovo spettacolo, “Non tutti i mali vengono per nuocere”. Una commedia in due atti, scritta da Ciro Ceruti insieme a Francesco Mastandrea e Floriana De Martino e diretta dallo stesso attore comico, che promette di unire l’ironia alla riflessione sociale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

