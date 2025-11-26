Teatro al Museo arriva Don Chisciotte di latta e di lotta | secondo appuntamento della rassegna

Torna con il secondo appuntamento della stagione “Teatro al Museo”, la rassegna della domenica pomeriggio ideata e promossa dal Pasqualino e diventata ormai un appuntamento imperdibile per bambini, famiglie e sognatori.Un cavaliere errante tutto da (ri) scoprire quello messo in scena dalla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it