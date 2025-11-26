Taxedu coordinamento europeo per parlare di fisco ai più giovani

Fiscooggi.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vilnius un incontro del gruppo di lavoro che porta avanti il progetto Ue di educazione fiscale rivolto ai bambini e ragazzi. L’Agenzia delle entrate presente con le iniziative di Fisco e Scuola. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Taxedu Coordinamento Europeo Parlare