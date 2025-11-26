Tavolo ministeriale per la Pierburg la Regione chiede di dare priorità all' occupazione e alla continuità produttiva

Il tavolo nazionale convocato dal ministero dell’Industria e del Made in Italy per la vicenda Pierburg, che riguarda i siti presenti nelle regioni Abruzzo, Piemonte e Toscana, si è concluso con un aggiornamento sul percorso di cessione che la Rheinmetall intende portare avanti per la parte di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

