Tasse un macigno su imprese e famiglie In Italia 42,9 miliardi più della media Ue

di Claudia Marin ROMA Fisco, burocrazia, costo del denaro, caro-energia e mancanza di manodopera qualificata: è il mix velenoso che continua a frenare i 4,6 milioni di micro e piccole imprese italiane impegnate a restare agganciate ai mercati globali e a tenere accesa la fiaccola di innovazione e sostenibilità. È la diagnosi impietosa che emerge dal Rapporto dell’Ufficio Studi di Confartigianato, presentato ieri all’Assemblea della Confederazione, che descrive un habitat sempre più ostile per gli imprenditori chiamati a sostenere la crescita del Paese in un contesto geopolitico complesso e instabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tasse, un macigno su imprese e famiglie. In Italia 42,9 miliardi più della media Ue

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Manovra, Schifone (Fdi): Taglio tasse, sostegno a famiglie, incentivi a imprese, rafforzamento sanità. Investimento di 18 miliardi nonostante il macigno del Superbonus Vai su X

La storica promozione di Moody’s è la prova che il governo Meloni e Fratelli d’Italia hanno rimesso l’Italia sulla giusta rotta. Bocciata la sinistra, sempre dalla parte sbagliata: contro il taglio delle tasse, contro le forze delle ordine e contro il bene dell’Italia #sa - facebook.com Vai su Facebook

Tasse, un macigno su imprese e famiglie. In Italia 42,9 miliardi più della media Ue - Confartigianato: nel 2025 carico fiscale al 43,1% del Pil, il gap con l’Eurozona si allarga a 728 euro pro capite . quotidiano.net scrive

Il mix velenoso di fisco e burocrazia in Italia. Confartigianato: 42,9 miliardi di tasse in più su imprese e famiglie - Uno studio presentato durante l’Assemblea dell’associazione artigiani mette in evidenza come gli italiani paghino più tasse, abbiano costi energetici superiori e un carico burocratico più alto rispett ... Da msn.com

Tax gap Italia/Ue: 42,9 miliardi di maggiori tasse su imprese e cittadini - Spinta per Pmi da riforma legge quadro artigianato e nuova Artigiancassa ... today.it scrive