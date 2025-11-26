Tariffa rifiuti infuria la polemica | A Pisa la Tari più alta in Toscana 45 euro in più a famiglia

Pisa, 26 novembre 2025 – “A Pisa la Tari è la più alta della Toscana e la seconda più cara d’Italia. Lo conferma il nuovo Rapporto 2025 di Cittadinanzattiva: 557 euro l’anno in media a famiglia, con un aumento di 45 euro rispetto al 2024. Un rincaro dell’8,8%, senza che i cittadini abbiano visto alcun miglioramento del servizio”. Lo denuncia il consigliere regionale del Pd, Antonio Mazzeo, che è anche vicepresidente dell’assemblea legislativa toscana sottolineando che “un’amministrazione comunale che continua ad aumentare le tariffe senza trasparenza e senza risultati, scarica sulle famiglie il costo delle proprie inefficienze ed è l’ennesimo fallimento della destra al governo della città, incapace di garantire un servizio adeguato e di dare risposte concrete ai pisani”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

