Taricco si dimette in Corea dopo la squalifica per questo gesto | lui dice che intendeva tutt'altro

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mauricio Taricco si è dimesso da vice allenatore del Jeonbuk in Corea del Sud dopo essere stato stangato con una squalifica di cinque giornate per un gesto interpretato come razzista. L'argentino si difende in maniera appassionata, sostenendo che voleva dire tutt'altro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

