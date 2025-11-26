Taricco si dimette in Corea dopo la squalifica per questo gesto | lui dice che intendeva tutt'altro
Mauricio Taricco si è dimesso da vice allenatore del Jeonbuk in Corea del Sud dopo essere stato stangato con una squalifica di cinque giornate per un gesto interpretato come razzista. L'argentino si difende in maniera appassionata, sostenendo che voleva dire tutt'altro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Taricco si dimette in Corea dopo la squalifica per questo gesto: lui dice che intendeva tutt’altro - Mauricio Taricco si è dimesso da vice allenatore del Jeonbuk in Corea del Sud dopo essere stato stangato con una squalifica di cinque giornate per un ... Da fanpage.it