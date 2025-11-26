Tari quanto mi costi | il Report 2025 di Cittadinanzattiva posiziona Pisa al secondo posto in Italia
La stangata era nell'aria e, stando al Report relativo al 2025 stilato da Cittadinanzattiva, arriverà: Pisa ‘vola’ (si fa per dire) nella classifica dei capoluoghi di provincia per la spesa sostenuta dai cittadini per fronteggiare la tassa sui rifiuti. La Tari all'ombra della Torre, secondo il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
SICILIA. STANGATA SULLA TARI: RINCARI E COSTI TRA I PIÙ ALTI D’ITALIA L’Isola resta tra le regioni con la tassazione più elevata sui rifiuti: aumentano sia le tariffe sia la raccolta differenziata, mentre Catania guida la classifica dei capoluoghi più onerosi. - facebook.com Vai su Facebook
Tari sempre più cara, la tassa sui rifiuti nel 2025 sale a 340 euro. E al Sud si paga di più - Il report Cittadinanzattiva segnala la spesa media nazionale in crescita del 3,3%. Da repubblica.it
Catania è la città siciliana con la i costi Tari più elevati: i dati - Tari Sicilia tra le più care d’Italia: Catania guida i rincari mentre differenziata al 55% e impianti insufficienti continuano a gravare sui costi familiari ... Si legge su catania.liveuniversity.it
Tari 2025 in aumento, dove si paga di più? - Il prezzo da pagare cresce in 95 capoluoghi su 110, ma continuano a esserci profonde differenze tra Nord efficiente e Sud carente. Secondo money.it