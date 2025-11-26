Tara Reid presenta la denuncia per la droga nel drink e un tentativo di estorsione | Pronta a procedere
La star di American Pie e Sharknado ha deciso di denunciare quanto sarebbe accaduto nell'hotel di Chicago nella serata di sabato. Tara Reid ha deciso di sporgere denuncia alle forze dell'ordine dopo essere stata presumibilmente drogata da una persona sconosciuta in un bar di Chicago nel weekend. La star si trovava in città per un evento con i fan. Ieri l'attrice aveva parlato apertamente di quanto era accaduto nel bar dell'hotel e ora ha deciso di non lasciar correre il fatto, a causa della sua gravità, e ha deciso di rivolgersi alla polizia. La disavventura di Tara Reid a Chicago Tara Reid è stata brevemente ricoverata in ospedale dopo aver bevuto un bicchiere di vino al bar dell'hotel DoubleTree di Rosemont, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
