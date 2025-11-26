Taormina e Olimpia avviano una cooperazione culturale Mediterranea

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – Il Comune di Taormina e la Fondazione Taormina sono stati accolti in visita ufficiale dal sindaco di Olimpia, Aristides Panagiotopoulos. La delegazione era composta dalla presidente della Fondazione Taormina Valeria Brancato, dal Soprintendente Rosario Coppolino e dall’assessore alla Cultura del Comune di Taormina Alessandra Cullurà. L’incontro ha avuto come obiettivo quello . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Taormina e Olimpia avviano una cooperazione culturale Mediterranea

