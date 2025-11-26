Talk Vintage o second hand? l’eleganza del tempo

La Sartoria MadameFLO annuncia per sabato 6 dicembre 2025 un evento esclusivo dedicato alla cultura dell’abito e alla moda consapevole: “Vintage o Second Hand? L’eleganza del tempo”. L’appuntamento si terrà nella prestigiosa Sala Masaccio presso l’Officina Creativa Lab (Via Giano della Bella 20. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

