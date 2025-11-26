Taiwan | Cina aumenta pressing militare

7.11 La Cina sta "accelerando i preparativi militari" negli sforzi di prendere il controllo di Taiwan con la forza. Così il presidente Lai,aggiungendo che l'esercito di Taipei punta a"un elevato livello di prontezza" entro il 2027 contro un'eventuale azione militare cinese. Il governo di Taiwan, ha poi osservato, lavorerà per contrastare qualsiasi tentativo di "repressione". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

