Taiwan Lai avverte | La Cina accelera i preparativi militari per un’azione di forza

Taiwan torna a lanciare l’allarme sulla crescente pressione militare della Cina. Il presidente William Lai, in una conferenza stampa particolarmente tesa, ha denunciato che Pechino starebbe “accelerando i preparativi” per un’eventuale azione di forza contro l’isola. Una lettura che, secondo Taipei, impone un adeguamento rapido delle proprie capacità difensive. Lai ha fissato un obiettivo preciso: raggiungere entro il 2027 un livello di prontezza militare considerato sufficiente a scoraggiare qualsiasi tentativo di invasione. La data non è casuale: coincide con il centenario dell’Esercito popolare di liberazione, una ricorrenza che secondo Taipei potrebbe essere sfruttata da Pechino per rafforzare la narrativa della “riunificazione”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

