Taiwan la premier giapponese sente Trump dopo le parole di Xi Jinping

Per il primo ministro di Taiwan, Cho Jung-tai, ha affermato che un "ritorno" alla Cina non è un'opzione L'Identità.

Il premier Cho Jung-tai, dopo la telefonata tra Xi Jinping e #Trump, ha osservato che #Taiwan "è un Paese pienamente sovrano e indipendente” Vai su X

Cina: Giappone ha "oltrepassato la linea rossa" con i commenti sull'intervento militare a Taiwan - La Cina ha definito sconsiderati e scioccanti i commenti della premier giapponese Sanae Takaichi, che ha suggerito una potenziale azione militare giapponese su Taiwan, definendola una "grave violazion ... Da msn.com

La nuova premier giapponese risveglia il «Guerriero Lupo» di Pechino - La premier di Tokyo ha definito «una minaccia per il Giappone» un eventuale attacco di cinese a Taiwan. Segnala msn.com

Pechino ai cinesi: evitate di andare in Giappone dopo il caso Taiwan - Una settimana fa la dichiarazione della neo premier giapponese su Taiwan e oggi sabato 15 novembre arriva, per tutta risposta, quella della Cina che sollecita i suoi concittadini a non andare in ... Riporta tg.la7.it