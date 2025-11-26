Taiwan | la Cina accelera preparativi per azione di forza | Pechino avverte | pronti a stroncare qualsiasi ingerenza straniera

Tgcom24.mediaset.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il leader di Taipei parla di un incremento nelle attività dell'esercito cinese e punta a rafforzare la capacità di reazione delle forze armate locali. Continua lo scontro diplomatico col Giappone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

taiwan cina accelera preparativiTaiwan: «Cina accelera preparativi per l’azione di forza». E annuncia 40 miliardi di spese militari - te, ha annunciato oggi che presenterà un budget speciale di 40 miliardi di dollari per l’acquisto di armi, compresa la costruzione di un Taiwan Dome, un sistema di d ... ilsole24ore.com scrive

taiwan cina accelera preparativiTaiwan: "Cina accelera preparativi per azione di forza" - A dirlo è stato il presidente William Lai che, nel corso di una conferenza stampa, ha aggiunto come l'esercito di Taipei stia puntando a "raggiungere un elevato livello di prontezza" entro il 2027, l' ... Secondo tg24.sky.it

Taiwan: “Pechino accelera i preparativi per l’azione di forza” - Nel corso di una conferenza stampa, il presidente taiwanese William Lai ha denunciato l’accelerazione dei preparativi militari della Cina, sottolineando il rischio crescente di un’azione coercitiva su ... interris.it scrive

