Taiwan investe 40mld $ per la difesa
3.31 Taiwan avrà un extra budget per la difesa da 40 mld di dollari allo scopo di sottolineare la determinazione dell'isola a difendersi, prevedendo l'acquisto "significativo" di armi dagli Usa. Il presidente William Lai, in un editoriale sul Washington Post, ha detto di voler "rafforzare la deterrenza inserendo maggiori costi a seguito delle dichiarazioni di Pechino sull'uso della forza".La mossa è maturata mentre la Cina, che considera Taiwan parte "sacra e inalienabile" del suo territorio, ha intensificato la pressione militare. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
