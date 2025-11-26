Taiwan investe 40mld $ per la difesa

Servizitelevideo.rai.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

3.31 Taiwan avrà un extra budget per la difesa da 40 mld di dollari allo scopo di sottolineare la determinazione dell'isola a difendersi, prevedendo l'acquisto "significativo" di armi dagli Usa. Il presidente William Lai, in un editoriale sul Washington Post, ha detto di voler "rafforzare la deterrenza inserendo maggiori costi a seguito delle dichiarazioni di Pechino sull'uso della forza".La mossa è maturata mentre la Cina, che considera Taiwan parte "sacra e inalienabile" del suo territorio, ha intensificato la pressione militare. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Il colosso dei chip di Taiwan investe 100 miliardi di dollari per impianti negli Usa. I malumori della Cina - Roma, 3 marzo 2025 – Taiwan semiconductor manufacturing (Tsmc) il produttore mondiale di chip, investirà 100 miliardi di dollari in impianti di produzione di semiconduttori negli Stati Uniti nei ... Si legge su quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Taiwan Investe 40mld $