Taglio dell’Irpef stipendi più alti da gennaio | quanto crescono davvero gli importi
Il taglio dell’Irpef introdotto dalla Manovra entrerà in vigore dal primo gennaio, con effetti sugli stipendi di circa 13 milioni di contribuenti italiani. A cambiare sarà la seconda aliquota Irpef, quella riguardante chi ha un reddito tra i 28mila e i 50mila euro: per loro l’aliquota media passa dal 35% al 33%, mentre le altre non cambiano. La prima aliquota, fino ai 28mila euro di reddito, resta al 23%. Mentre l’ultima aliquota, al di sopra dei 50mila euro, è al 43% e anche in questo caso non subirà modifiche. Ma quali sono gli effetti in busta paga del taglio dell’Irpef e cosa cambierà concretamente da gennaio? Taglio dell’Irpef, gli effetti sugli stipendi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
