Taglia braccialetto elettronico ed evade dai domiciliari Trovato a passeggio in piazza

Ha distrutto il braccialetto elettronico ed è evaso dai domiciliari. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 46 anni, residente ad Ardea, sorpreso mentre passeggiava nei pressi di piazza Indipendenza. L’uomo aveva tagliato il dispositivo con cui veniva monitorato. Ex aggredita anche davanti ai. 🔗 Leggi su Romatoday.it