Tacchinardi dopo Bodo Glimt Juve si complimenta con i tifosi bianconeri | I veri leoni sono loro! E bravo Spalletti che…

Tacchinardi dopo Bodo Glimt Juve si complimenta con i tifosi bianconeri: «I veri leoni sono loro! E bravo Spalletti che.». Il messaggio dell’ex bianconero. La difficile vittoria in rimonta della Juventus contro il BodøGlimt in Champions League ha scatenato la gioia e il solollievo nell’ambiente bianconero. A celebrare il successo e a mandare un messaggio diretto di sostegno a Luciano Spalletti è stato l’ex giocatore della Juventus, Alessio Tacchinardi, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. L’elogio ai tifosi: i veri leoni e i migliori in campo. Tacchinardi ha voluto innanzitutto enfatizzare la passione e il sacrificio dei tifosi bianconeri che hanno sfidato il freddo polare e la lunga trasferta in Norvegia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tacchinardi dopo Bodo Glimt Juve si complimenta con i tifosi bianconeri: «I veri leoni sono loro! E bravo Spalletti che…»

