Tacchinardi dopo Bodo Glimt Juve si complimenta con i tifosi bianconeri | I veri leoni sono loro! E bravo Spalletti che…

Tacchinardi dopo Bodo Glimt Juve si complimenta con i tifosi bianconeri: «I veri leoni sono loro! E bravo Spalletti che.». Il messaggio dell'ex bianconero. La  difficile vittoria in rimonta  della  Juventus  contro il  BodøGlimt  in  Champions League  ha scatenato la  gioia  e il  solollievo  nell'ambiente bianconero. A celebrare il successo e a mandare un  messaggio diretto  di  sostegno  a  Luciano Spalletti  è stato l'ex giocatore della  Juventus,  Alessio Tacchinardi, attraverso una  storia  pubblicata sul suo profilo  Instagram. L'elogio ai tifosi: i veri leoni e i migliori in campo. Tacchinardi  ha voluto innanzitutto  enfatizzare  la  passione  e il  sacrificio  dei  tifosi bianconeri  che hanno  sfidato il freddo polare  e la  lunga trasferta  in Norvegia.

tacchinardi dopo bodo glimt juve si complimenta con i tifosi bianconeri i veri leoni sono loro e bravo spalletti che8230

