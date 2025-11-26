Sweet Soul Music | tributo alla musica immortale di Otis Redding Solomon Burke Rufus Thomas Wilson Pickett

Bolognatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 28 novembre, il calore della musica soul torna a vibrare sul palco del Teatro Dehon di Bologna con “Sweet Soul Music”, progetto musicale della Bononia Sound Machine che rende omaggio al leggendario Porretta Soul Festival, punto di riferimento internazionale per gli amanti della “musica. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

sweet soul music tributo"Sweet Soul Music": tributo alla musica immortale di Otis Redding, Solomon Burke, Rufus Thomas, Wilson Pickett - Venerdì 28 novembre, il calore della musica soul torna a vibrare sul palco del Teatro Dehon di Bologna con "Sweet Soul Music", progetto musicale della Bononia Sound Machine che rende omaggio al ...

