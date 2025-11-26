Svelata la telefonata di Witkoff a Ushakov Mosca | Operazione per far saltare il negoziato

Steve Witkoff, negoziatore di fiducia di Donald Trump per l’ Ucraina e per Gaza, ha discusso a metà ottobre una possibile via per la pace con Jurij Ushakov, consigliere principale di Vladimir Putin per la politica estera. Secondo quanto riportato dal New York Times, in una telefonata del 14 ottobre Witkoff ha spiegato che, per raggiungere un accordo, sarebbe necessario considerare Donetsk e eventualmente uno scambio di territori altrove. Ushakov ha confermato indirettamente il contenuto della conversazione, dichiarando che la rivelazione della telefonata potrebbe essere stata strumentale a ostacolare il negoziato, più che a migliorarne le prospettive. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Svelata la telefonata di Witkoff a Ushakov. Mosca: “Operazione per far saltare il negoziato”

