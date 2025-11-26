Superlega la Sir torna a correre | 3-1 a Monza
Una premessa è d'obbligo: si può essere contenti, ma soltanto a metà. La Sir Susa Scai Perugia ha fatto suo l'anticipo della prima di ritorno, ma anche questa volta le difficoltà non sono mancate, a dimostrazione del fatto che il periodo non è certo dei migliori.L'ovvio riferimento è a quanto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Superlega, la Sir torna a correre: 3-1 a Monza - I Block Devils si mettono alle spalle le due sconfitte di fila e si sbarazzano degli uomini di Eccheli pur con qualche patema d'animo. Scrive perugiatoday.it
Volley Superlega. Sir Perugia, stasera arriva Monza. Plotnytskyi: "Dobbiamo fare punti» - PERUGIA – La superlega maschile torna protagonista mercoledì 26 novembre a Pian di Massiano (ore 20,30) con la Sir ... Riporta sport.quotidiano.net
Volley Superlega maschile. Sir Perugia, domani la sfida con Cuneo. Lorenzetti: "Sono stati giorni complicati» - PERUGIA – Tornerà in campo domani per il turno infrasettimanale la Sir Susa Scai Perugia, ancora in diretta tv ... Segnala sport.quotidiano.net