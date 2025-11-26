Superenalotto nuova vincita in Umbria

Umbria, nuova vincita al Superenalotto. Nell’estrazione di martedì 25 novembre, come riporta Agipronews, centrato un 5 da 23.710,72 euro a Cascia alla tabaccheria Ernesto Placidi in via Cavour 53. . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondisci con queste news

Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto oggi non ci saranno: la nuova data e il motivo - facebook.com Vai su Facebook

SuperEnalotto: a Cascia (Perugia) centrato un "5" da oltre 23mila euro - Nell’estrazione di martedì 25 novembre, come riporta Agipronews, centrato un"5" da 23. Segnala ilmessaggero.it

Lotto e Superenalotto, le estrazioni di oggi martedì 25 novembre: i numeri vincenti - Il montepremi per questa estrazione è salito a 82,6 milioni di euro dopo che sabato 22 novembre non è stato messo a segno nessun 6 ... Secondo corrieredellumbria.it

Lotto e Superenalotto, le estrazioni di oggi giovedì 13 novembre: i numeri vincenti. Jackpot a oltre 77 milioni di euro - Il montepremi per questa estrazione è salito a 77,1 milioni di euro dopo che martedì 11 novembre non è stato messo a segno nessun ... Scrive corrieredellumbria.it