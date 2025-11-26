SuperEnalotto | a Catania centrato un 5 da oltre 23 mila euro
Il SuperEnalotto premia la Sicilia. Nell’estrazione di martedì 25 novembre, come riporta Agipronews, centrato un"5" da 23.710,72 euro a Catania presso il tabacchi Riv. 129 in via V.Emanuele Orlando, 8 A. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
