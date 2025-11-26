Super Viareggio Cup il prossimo 4 dicembre Genoa Primavera-Vllaznia Duka | Amicizia e fratellanza

Calciomercato.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 4 dicembre andrà in scena a Viareggio la sfida tra la squadra albanese Vllaznia, vincitrice della prima edizione Internazionale della Eaglie Cup, ed il Genoa Primavera Italia ed Albania insieme il prossimo 4 dicembre: il Genoa Primavera, vincitore dell’ultima edizione del Torneo di Viareggio, affronterà infatti il Vllaznia nella Super Viareggio Cup. La squadra albanese è detentrice della Eagle Cup 2025. La leggenda del calcio italiano Fulvio Collovati ha intervistato il presidente della federazione albanese Armando Duka per parlare dell’evento. Super Viareggio Cup – calciomercato.it “Il 4 dicembre giocheremo la Super Viareggio Cup. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

super viareggio cup il prossimo 4 dicembre genoa primavera vllaznia duka amicizia e fratellanza

© Calciomercato.it - Super Viareggio Cup, il prossimo 4 dicembre Genoa Primavera-Vllaznia. Duka: “Amicizia e fratellanza”

Argomenti simili trattati di recente

super viareggio cup prossimoIl Genoa Primavera sfiderà il Vllaznia nella Super Viareggio Cup, il presidente albanese: "Sarà un momento d'amicizia e fratellanza" - I rossoblù sfideranno la squadra che ha vinto la Eagle Cup per consolidare il rapporto tra il calcio albanese e quello italiano ... msn.com scrive

super viareggio cup prossimoIl presidente della Federcalcio albanese Duka: “La Eagle Cup segno di amicizia con l’Italia” - La leggenda del calcio italiano Fulvio Collovati ha intervistato il presidente della Federazione calcistica albanese Armando Duka ... Come scrive gianlucadimarzio.com

Gemellaggio Italia-Albania. Un’amicizia rafforzata nel segno dello sport - La prima edizione della Super Viareggio Cup è organizzata a dicembre dal Cgc. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Super Viareggio Cup Prossimo