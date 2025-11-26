Super McTominay celebra Maradona

Ilgiornale.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque anni senza Diego e il Napoli gli dedica la vittoria sul Qarabag. I campioni d'Italia ci hanno provato in tutti i modi nel primo tempo: con la pazienza, lasciando sfogare il possesso palla e il pressing degli azeri, poi cercando la profondità con Hojlund, infine insistendo con le manovre di accerchiamento e quindi affidandosi all'estro degli esterni Lang e Neres. Sono stati loro due i più pericolosi e a far cambiare indirizzo alla gara un quarto d'ora prima dell'intervallo, quando gli attacchi dei partenopei si sono fatti insistenti e decisamente più pericolosi: a un passo dal vantaggio sono andati Di Lorenzo e lo stesso Neres (voto 7,5: per distacco il migliore in campo) con una sforbiciata capolavoro che ha però trovato la pronta respinta del portiere ospite. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

super mctominay celebra maradona

© Ilgiornale.it - Super McTominay celebra Maradona

