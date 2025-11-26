Super McTominay celebra Maradona
Cinque anni senza Diego e il Napoli gli dedica la vittoria sul Qarabag. I campioni d'Italia ci hanno provato in tutti i modi nel primo tempo: con la pazienza, lasciando sfogare il possesso palla e il pressing degli azeri, poi cercando la profondità con Hojlund, infine insistendo con le manovre di accerchiamento e quindi affidandosi all'estro degli esterni Lang e Neres. Sono stati loro due i più pericolosi e a far cambiare indirizzo alla gara un quarto d'ora prima dell'intervallo, quando gli attacchi dei partenopei si sono fatti insistenti e decisamente più pericolosi: a un passo dal vantaggio sono andati Di Lorenzo e lo stesso Neres (voto 7,5: per distacco il migliore in campo) con una sforbiciata capolavoro che ha però trovato la pronta respinta del portiere ospite. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
SUPER McTominay, pagelle da URLO su tutti i quotidiani! ? I VOTI: https://tinyurl.com/ysut33aw - facebook.com Vai su Facebook
#Calcio #ChampionsLeague. Un super McTominay lancia il #Napoli contro gli azeri del Qarabag: 2-0 con gol e autorete procurata dallo scozzese. La #Juventus esce vittoriosa 3-2, in pieno recupero, dal campo dei norvegesi del Bodo. Oggi Eintracht-Atalant Vai su X
Champions, Napoli–Qarabag 2-0: nel giorno di Maradona gli azzurri tornano a volare grazie a super McTominay - Nel quinto anniversario della scomparsa di Diego Armando Maradona, il Napoli onora la memoria del suo più grande simbolo con una vittoria fondamentale in Champions League: 2- Come scrive erreemmenews.it
Champions, EuroNapoli, super McTominay: piegato il Qarabag - Canta fortissimo a ogni scroscio che accompagna le folate europee dei suoi. Da ilmattino.it
Il Napoli del ricordo e della pioggia: McTominay spacca il Qarabag tra le emozioni del Maradona - 0 con una prova intensa, sofferta e trascinata da uno straordinario McTominay e un ritrovato Neres ... Riporta ilgazzettinovesuviano.com