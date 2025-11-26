Suoni barocchi a San Giovanni

Triesteprima.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un concerto presso la chiesa parrocchiale S. Giovanni decollato in piazzale Gioberti inaugurerà sabato 29 novembre alle 19 il IV Festival »Suoni barocchi«, che propone otto appuntamenti musicali con l’Orchestra Barocca Triestina.Si partirà quindi dal rione dove ha sede il sodalizio con un. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

