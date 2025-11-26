Suonano il campanello mentre sta preparando la colazione per il figlio | va alla porta e sorride vedendo un clown con fiori e palloncini che però le spara e uccide Il caso risolto dopo 30 anni
È il Memorial Day, la festa statunitense nella quale si onorano e ricordano i militari caduti in servizio. Marlen Warren ha 40 anni e vive una cittadina tipica dell’america da serie tv, Wellington, in Florida. Suo figlio Joe non è solo, due suoi amici si sono fermati a casa per la notte e Marlen pensa di preparare la colazione per tutti. In fondo è un giorno di festa e parebbe iniziato bene. Verso le 10:45, qualcuno suona il campanello. Marlen va alla porta e vede un clown con fiori e palloncini: sorride, pensa sia una sorpresa perché chi la conosce sa che ama i pagliacci e li disegna da sempre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
