Sulla famiglia nel bosco il solito dibattito ideologico | ma qui la domanda vera è un’altra

di Roberto Del Balzo Quando c’è un argomento un po’ maleodorante come un buco nella terra dove finiscono gli escrementi, in tanti tra politici, giornalisti, geronto-psichiatri o sociologi e il mondo esilarante dei social seguono la scia mefitica per lasciare il proprio commento, sempre strumentale, ossessivamente retorico e pieno di ideologie che deragliano nell’insensatezza. L’argomento sono i figli della famiglia che abitava il bosco di Palmoli trasferiti in una struttura. Il dibattito si è ridotto a questo: da una parte la retorica della “famiglia autentica e perseguitata”, dall’altra l’immagine caricaturale dello Stato che interviene per punire una scelta di vita alternativa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sulla famiglia nel bosco il solito dibattito ideologico: ma qui la domanda vera è un’altra

