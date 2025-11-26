Sul passaggio a Ecolan arriva la replica dell' amministrazione Ferrara | Non accettiamo lezioni in tema di trasparenza
““Non si accettano lezioni in tema di trasparenza, la proposta di ingresso nella Ecolan è consultabile dal primo documento. Si tratta di una polemica incredibile”, è questa la replica dell’amministrazione comunale di Chieti in merito alle accuse dell'opposizione sulla decisione di affidare il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Sul passaggio a Ecolan arriva la replica dell'amministrazione Ferrara: "Non accettiamo lezioni in tema di trasparenza" - L’assessora all’Ambiente Chiara Zappalorto ricorda anche che tutti i documenti relativi all’iter di accesso sono stati pubblicati sull’albo pretorio del Comune e in anticipo già nella fase di iscrizio ... Da chietitoday.it