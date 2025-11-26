Sul palco di Palazzo Bonocore arriva Alessandra Cassina giovane artista autrice di canzoni ironiche
Domenica 30 novembre, alle ore 18.30, sul palco di Palazzo Bonocore arriva Alessandra Cassina, giovane artista palermitana che trasforma il bisogno di raccontarsi in canzoni ironiche e sincere.Un nuovo appuntamento per Bonocore Club rassegna di CoopCulture in collaborazione con Associazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Elodie è salita sul palco della seconda tappa romana di Annalisa al Palazzo dello Sport. Insieme hanno regalato un omaggio intenso e delicato a Ornella Vanoni con “L’appuntamento”. Momento magico. - facebook.com Vai su Facebook
Geolier, sul palco a Roma arriva Giorgia: duetto a sorpresa e pubblico in delirio - Sorpresa al concerto di Geolier al Palazzo dello Sport di Roma: sul palco del secondo dei tre show nella Capitale che chiudono la tournée nei palasport del rapper napoletano stasera si è presentata a ... Riporta ilmessaggero.it