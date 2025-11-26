Sul palco di Palazzo Bonocore arriva Alessandra Cassina giovane artista autrice di canzoni ironiche

Palermotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 30 novembre, alle ore 18.30, sul palco di Palazzo Bonocore arriva Alessandra Cassina, giovane artista palermitana che trasforma il bisogno di raccontarsi in canzoni ironiche e sincere.Un nuovo appuntamento per Bonocore Club rassegna di CoopCulture in collaborazione con Associazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

