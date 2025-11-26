Suicidio in carcere a Cremona | educatore si toglie la vita nel bagno del suo ufficio È il quarto caso nel 2025 nei penitenziari
Si è impiccato nel bagno del suo ufficio dentro il carcere di Cremona. Si è suicidato così un educatore giuridico-pedagogico, lunedì pomeriggio. Si tratta del quarto caso di operatori penitenziari che si sono tolti la vita da inizio anno: due erano appartenenti alla Polizia penitenziaria e due impiegati delle funzioni centrali. A loro si aggiungono ben 71 detenuti in case circondariali e uno in una Rems: “Numeri spaventosi, che restituiscono lo spaccato di carceri in profondissima e perdurante emergenza e che, anche a dispetto del motto della Polizia penitenziaria ‘Despondere spem munus nostrum’, alla stregua dell’ inferno dantesco, tolgono ogni speranza a chi vi è ristretto e a chi vi lavora”, denuncia il segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, Gennarino De Fazio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dal misterioso omicidio del nonno milionario all'affondamento della barca con la madre, fino al drammatico suicidio in carcere - facebook.com Vai su Facebook
#carcere #suicidio #pavia Vai su X
Dramma in carcere, - pedagogico si sarebbe tolto la vita ieri pomeriggio impiccandosi nel bagno del suo ufficio presso la Casa Circondariale di Cremona. Si legge su cremonaoggi.it
Educatore di 44 anni si toglie la vita nel carcere di Cremona: “Episodio grave” - Un educatore penitenziario di 44 anni si sarebbe tolto la vita all'interno del carcere di Cremona nella giornata di ieri ... Segnala fanpage.it
Pd: "Troppi suicidi in carcere, - Il Partito Democratico della città di Cremona esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa dell’educatore del carcere di Cremona. Da cremonaoggi.it