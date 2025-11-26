Sudtirol-Avellino quattordicesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Vietato sbagliare per due squadre che si trovano a metà tra la zona retrocessione e quella playoff. Sudtirol-Avellino si giocherà sabato 29 novembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Druso di Bolzano. SUDTIROL-AVELLINO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli altoatesini non sanno più vincere. Nelle ultime otto partite, hanno ottenuto cinque pareggi e tre sconfitte, un andamento tutt’altro in linea per una squadra che deve puntare ad una salvezza tranquilla. L’obiettivo della squadra di Castori è tornare a vincere per lasciare la zona play-out. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Finiti in poche ore i 625 biglietti per il settore ospiti del Druso in occasione della sfida tra #Sudtirol e #Avellino! trasferte dello scorso we shorturl.at/moUZS La classifica spettatori shorturl.at/baJhL - facebook.com Vai su Facebook
? Sabato 29 novembre Bolzano (BZ) ? Druso 15:00 Sudtirol Avellino bit.ly/4ifXpil #usavellino1912 #Branco Vai su X
