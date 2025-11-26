Successo per il convegno sulla violenza di genere Passi di libertà | FOTO

Si è svolta ieri, 25 novembre 2025, a Casapulla, la giornata di sensibilizzazione intitolata “Passi di libertà – Rompere il silenzio attraverso la danza e il dialogo”, promossa dalla scuola Stroffolini con il supporto degli assessori Santorelli e Sorbo, e organizzata in collaborazione con. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Scopri altri approfondimenti

“LA RIVOLUZIONE LACAUNE: UN CONVEGNO CHE APRE NUOVE STRADE” Si è concluso con grande successo il convegno “Valorizzazione della pecora da latte Lacaune attraverso moderni sistemi di selezione e gestione”. Un appuntamento nato con un - facebook.com Vai su Facebook

La Sicurezza Pubblica a Roma, grande successo per il convegno del COISP coisp.it/la-sicurezza-p… via @Coisp Vai su X

Successo per il convegno sulla violenza di genere “Passi di libertà” | FOTO - Il tema della dignità, dell’uguaglianza e del rispetto reciproco ha accompagnato l’intera mattinata, veicolato non solo attraverso le parole, ma anche tramite arte e performance ... Riporta casertanews.it

“Generi di successo”: la Banca della Valsassina promuove la parità di genere - Convegno in programma il 25 novembre nella Casa dell’Economia a partire dalle 16 L’evento si inserisce in un contesto più ampio di sostegno alla cultura della parità di genere LECCO – In occasione del ... Come scrive msn.com

Donne imprenditrici: il convegno con figure di successo femminili che hanno superato ostacoli sul posto di lavoro - Il 28 novembre alla SAA il convegno "Comunicare per superare" promosso da CAFID: accademiche, giornaliste e imprenditrici unite per smontare stereotipi, barriere invisibili e linguaggi discriminatori ... Lo riporta torinoggi.it