Festeggia meritatamente la Bcc Romagnolo Cesena, impegnata nel torneo di serie D femminile, che venerdì sera tra le mura amiche del Comandini ha battuto la capolista Cral Mattei Ravenna 3-1 (25-17, 23-25, 25-15, 25-18). Una vittoria di grande spessore, frutto di una prestazione corale in cui le cesenati hanno giocato compatte e concesso pochissimo alle avversarie: quattro attaccanti in doppia cifra dimostrano lo stato di crescita della squadra. Nel primo set la Bcc Romagnolo, sostenuta da un pubblico molto caloroso, parte davvero bene, gioca aggressiva e senza timori reverenziali nei confronti della prima della classe; nel secondo parziale affiora qualche incertezza in più, ma le bianconere restano in partita fino al fotofinish. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Successo di carattere con la prima della classe