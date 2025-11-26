Su La7 stasera l’intervista inedita di Cazzullo ad Ornella Vanoni

Golssip.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un lascito, un ultimo racconto - realizzato un mese fa - con il giornalista che racconta la vita e la carriera della cantante scomparsa qualche giorno fa. 🔗 Leggi su Golssip.it

la7 stasera l8217intervista ineditaLa7: Una Giornata Particolare, l'ultima intervista a Vanoni - Mercoledì 26 novembre, in prima serata su La7, Una Giornata Particolare di Aldo Cazzullo propone uno speciale articolato in due appuntamenti. Lo riporta ansa.it

