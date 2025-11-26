Su il sipario per La città in dialogo l' evento conclusivo al Petrarca

Arezzonotizie.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 21 all'interno del teatro Petrarca di via Guido Monaco, in scena “La città in dialogo”, l'evento conclusivo di “Arezzo Immagina”, rassegna ideata dalla redazione di Arezzo Notizie in occasione delle celebrazioni per i suoi 25 anni di attività.Durante la serata, sul palco della più. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Sipario Citt224 Dialogo Evento