Su il sipario per La città in dialogo l' evento conclusivo al Petrarca
Alle 21 all'interno del teatro Petrarca di via Guido Monaco, in scena “La città in dialogo”, l'evento conclusivo di “Arezzo Immagina”, rassegna ideata dalla redazione di Arezzo Notizie in occasione delle celebrazioni per i suoi 25 anni di attività.Durante la serata, sul palco della più. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Altre letture consigliate
"Alzheimer, un ‘coro di voci’ per illuminare l’oblio: il libro ‘Dietro il sipario’ arriva a Città di Castello" - facebook.com Vai su Facebook