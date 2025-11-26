Su che canali vedere la Champions League stasera | orari partite 26 novembre programma Sky TV8 e Prime streaming
Dopo le gare di ieri, la Champions League 2025-2026 non si ferma mandando in scena una nuova infornata di match relativi alla quinta giornata della Fase Campionato del torneo calcistico più ambito dai club del Vecchio Continente. In questo mercoledì 26 novembre, saranno 9 i match in agenda. Si comincerà alle 18.45, con le prime 2 partite, per poi proseguire alle 21.00 con le altre 7. Per le italiane, due gare in trasferta, entrambe alle 21.00: l ‘Inter farà visita agli spagnoli dell’Atletico Madrid, mentre l’Atalanta sarà impegnata in Germania nella tana dell’Eintracht Francoforte- Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle 9 partite di questo mercoledì 26 novembre valevoli per la seconda parte della quinta giornata della League Phase di Champions League fra tv e streaming. 🔗 Leggi su Oasport.it
